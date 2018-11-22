Врио начальника ГРУ стал вице-адмирал Игорь Костюков

Прежний глава ведомства Игорь Коробов скончался минувшей ночью на 63-м году жизни.

Временно исполняющим обязанности начальника ГРУ назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в военном ведомстве.

57-летний Костюков — выпускник Военно-дипломатической академии Минобороны. Он ​принимал участие в руководстве военной операцией в Сирии, за что в прошлом году ему присвоили звание Героя России. Российский вице-адмирал был уже дважды включён в санкционный список США: два года назад — за действия "по подрыву демократии в США", а совсем недавно — за "вмешательство" в американские выборы.

Сегодня ночью стало известно о смерти прежнего начальника военного ведомства, генерал-полковника Игоря Коробова. Его не стало после тяжёлой и продолжительной болезни. Соболезнования в связи со смертью военачальника уже выразил министр обороны Сергей Шойгу.