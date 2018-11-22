В Подмосковье появятся пункты приёма борщевика

Сорняк предлагается перерабатывать, так как сок и биомасса из него могут быть использованы во многих сферах.

Проект "Фабрика Борщевик" и Международный центр ответственного туризма предлагают установить в Подмосковье пункты приёма борщевика. Об этом рассказала руководитель проекта Наталья Дронова. Её слова приводит "Прайм".

— Мы хотим создать пункты приёма борщевика в муниципалитетах. Только с помощью государственных денег, без участия людей и ведомств и понимания того, что его нужно уничтожать, вопрос не решится, — заявила Дронова.

Сорняк предлагается перерабатывать, так как сок и биомасса, которые можно в результате получить, могут быть использованы во многих сферах.

Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung заявила, что "борщевичное бедствие" в РФ в основном спровоцировано искусственно, поскольку во времена Сталина сорняк культивировали. Немецкие журналисты выразили мнение, что император Александр I оказал Европе медвежью услугу, подарив борщевик министру иностранных дел Австрии Меттерниху. В беседе с Лайфом доктор биологических наук Сергей Ижевский заявил, что данные сообщения "похожи на анекдот".