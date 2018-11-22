СМИ: У ЦРУ есть аудио приказа саудовского принца заставить Хашогджи замолчать

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СМИ: У ЦРУ есть аудио приказа саудовского принца заставить Хашогджи замолчать

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Джамаль Хашогджи. Фото: © Politiko

Обозреватель газеты Hurriyet Абдулкадир Селви заявил, что ЦРУ располагает записью телефонного разговора, на которой наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд отдаёт приказ "заставить замолчать" журналиста Джамаля Хашогджи.

— Говорят, что наследный принц дал указание "как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашогджи". И это якобы было зафиксировано ЦРУ во время прослушивания, — отметил автор статьи.

По иноформации Селви, об этом сообщила глава ЦРУ Джина Хаспел во время своего визита в Анкару в прошлом месяце. Она рассказала, что речь идёт о разговоре наследного принца с его братом, послом королевства в США Халидом бен Салманом. В ходе разговора они высказывали недовольство публикациями и заявлениями Хашогджи.

Напомним, обозреватель The Washington Post, журналист саудовского происхождения, известный своей критикой Эр-Рияда, Джамаль Хашогджи пропал в Стамбуле, после того как вошёл в здание саудовского консульства. Позже стало известно, что его убили и расчленили. Тело журналиста нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.

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