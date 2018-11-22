Онищенко призвал не трогать борщевик и навести порядок в "зачуханном Берлине"

Как вспоминает парламентарий, ранее столица Германии была "дотошно тщательно вычищенная, вылизанная, а сегодня — заплёванная и замусоренная".

Депутат Государственной думы России, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Лайфом прокомментировал сообщения немецких СМИ, в которых назвали борщевик российским стихийным бедствием.

Парламентарий сделал вывод, что журналисты немецких изданий отрабатывают свою задачу — пытаются представить Россию "в максимально неприглядном виде".

— Да, проблема борщевика существует, она возникла не вчера, мы о ней говорим периодически, принимаются программы. Тем не менее этой проблемой надо заниматься. Но заниматься не по подсказке немецкой прессы. Следуя их логике, я бы настоятельно порекомендовал Берлин зачуханный привести в порядок, ­— сказал Онищенко.

Как отметил депутат, ранее Берлин был "дотошно тщательно вычищенный, вылизанный, а сегодня — заплёванный, замусоренный".

— Пусть они наведут у себя порядок, а мы сделаем это у себя, — резюмировал он.

Ранее немецкая газета Sueddeutsche Zeitung заявила, что "борщевичное бедствие" в РФ в основном спровоцировано искусственно, поскольку во времена Сталина сорняк культивировали. Немецкие журналисты выразили мнение, что император Александр I оказал Европе медвежью услугу, подарив борщевик министру иностранных дел Австрии Меттерниху. В беседе с Лайфом доктор биологических наук Сергей Ижевский заявил, что данные сообщения "похожи на анекдот".