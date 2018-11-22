ФСБ после трагедии в Керчи предотвратила целый ряд нападений на школы

Федеральная служба безопасности России в октябре этого года предотвратила ряд нападений на российские школы. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления ФСБ РФ Сергей Егоров, выступая на круглом столе в Совете Федерации по вопросам безопасности в учебных учреждениях.
— После событий в Керчи мы только в октябре месяце предотвратили целый ряд реальных нападений на школы, — приводит слова Егорова РИА "Новости".
В этом году в школах России произошло три резонансных ЧП. Первое — в Перми. Там в результате драки с поножовщиной, которую устроил ученик девятого класса, пострадало 15 человек. Ещё одно — в Улан-Удэ, где пострадало семь человек при нападении девятиклассника. С кухонным ножом напал школьник на своего одноклассника в Калужской области.
В середине октября студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, пострадавших более 50.
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