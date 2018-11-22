ФСБ проводит обыски в петербургском Едином миграционном центре

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ФСБ проводит обыски в петербургском Едином миграционном центре

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Фото: © ЦОС ФСБ РФ

Следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, связанного с терроризмом.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) проводит обыски в Едином миграционном центре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Отметим, что от дальнейших комментариев представители ФСБ отказались. По информации источника агентства, следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, связанного с терроризмом.

Ранее Лайф сообщал, что Федеральная служба безопасности России в октябре этого года предотвратила ряд нападений на российские школы.

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