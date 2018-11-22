В МВД предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

Читайте также

В МВД предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

4

Фото: © агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Денежный сбор за выдачу номерного знака на автомобиль, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, составляет две тысячи рублей.

Министерство внутренних дел России предложило отменить государственную пошлину за выдачу автомобильных номеров. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, это связано с переходом соответствующих функций к частным компаниям.

Президент России Владимир Путин подписал в начале августа проект закона, согласно которому зарегистрировать машину можно будет без посещения ГИБДД. Согласно документу, который вступит в силу в 2019 году, покупатели новых авто смогут получить номерные знаки прямо в автосалоне.

Подразделения ГИБДД будут лишь назначать номер, а владелец транспортного средства будет его получать у изготовителя самостоятельно.

Государственная пошлина за выдачу номерного знака на автомобиль, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, составляет две тысячи рублей, а на мотоциклы, тракторы, прицепы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины — полторы тысячи рублей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×