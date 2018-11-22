Порошенко: Украина не свернёт с пути в ЕС и НАТО

Политик считает, что у Незалежной есть на это "моральное право". Которое к тому же теперь ещё и будет закреплено в конституции.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после внесения изменений в конституцию у властей Незалежной не будет другого выхода, кроме как обеспечить её европейскую и евро-атлантическую интеграцию.

— Они (изменения в основной закон. — Прим. Ред.) обяжут украинскую власть, — подчеркиваю: любую и все её ветви — обеспечивать вступление Украины в Европейский союз и НАТО, — заявил украинский лидер, отметив, что со своего пути страна "уже не свернёт".

Кроме того, он в очередной раз сделал самонадеянное заявление о том, что членство Украины в НАТО значительно усилит его восточный фланг. По его словам, Украина защищает не только себя, а "всю европейскую цивилизацию" и это якобы усиливает её "моральное право" претендовать на вступление в Европейский союз.

— Наши Вооружённые силы, вся Украина существенно усилит восточный фланг Альянса, — пообещал Порошенко.

Как уже сообщал Лайф, в четверг Верховная рада в первом чтении изменила конституцию ради НАТО и ЕС. Решение, которое в Киеве назвали историческим, поддержало 311 народных депутатов.

Впрочем, о своём желании вступить в Евросоюз и хотя бы сблизиться с НАТО в Киеве стали заявлять после госпереворота в 2014 году. При этом и в Североатлантическом альянсе, и в ЕС уже давали понять, что стране пока рано претендовать на это, и призывали сначала решить внутренние проблемы.