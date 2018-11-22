В Тольятти без вести пропал актёр сериала "Улицы разбитых фонарей"

По предварительным данным, он уехал на поезде в другую область, но с какой целью — его близким не известно.

Российский актёр и режиссёр Тольяттинского молодёжного драматического театра Олег Куртанидзе пропал без вести. Об этом сообщает КП со ссылкой на источник.

По данным издания, неделю назад, 15 ноября, он вышел из здания театра и должен был идти домой.

Согласно предварительным данным, Куртанидзе может находиться в другой области, куда он уехал на поезде. С какой целью и почему он не выходит на связь, не сообщается.

Актёр известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Метод", "Ментовские войны" и "Тайны следствия".