В Тольятти без вести пропал актёр сериала "Улицы разбитых фонарей"

Российский актёр и режиссёр Тольяттинского молодёжного драматического театра Олег Куртанидзе пропал без вести. Об этом сообщает КП со ссылкой на источник.
По данным издания, неделю назад, 15 ноября, он вышел из здания театра и должен был идти домой.
Согласно предварительным данным, Куртанидзе может находиться в другой области, куда он уехал на поезде. С какой целью и почему он не выходит на связь, не сообщается.
Актёр известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Метод", "Ментовские войны" и "Тайны следствия".
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