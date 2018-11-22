В Волгограде двое детей погибли при пожаре в частном доме

Вечером 22 ноября взрослые отлучились в магазин, а когда вернулись, дом был объят пламенем.

Двое детей погибли при пожаре в одном из частных домов в Волгограде. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по области.

Информация о возгорании поступила в 18:36 по московскому времени. К месту возгорания оперативно выехали пожарные расчёты.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Спасателями было установлено, что внутри частного дома горели вещи.

— На месте пожара обнаружены двое погибших детей. Личности устанавливаются, — говорится в сообщении ведомства.

По данным регионального управления СК РФ, в сгоревшем доме проживала семья из шести человек, в том числе двое мальчиков 2015 и 2014 годов рождения. Жилое помещение они арендовали.

— Сегодня вечером взрослые отлучились в магазин, а когда вернулись, жилище было уже объято пламенем. Как выяснилось, в момент возгорания дома дети находились одни, — отметили в СК.

Следователи начали проверку.