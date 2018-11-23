Саратовский депутат завершил "макаронную диету"

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко завершил диету, в рамках которой он должен был месяц питаться на 3,5 тысячи рублей.

В середине прошлого месяца в Сети появилось видео, на котором Бондаренко спорит с бывшим саратовским министром труда, занятости и миграции Натальей Соколовой. Чиновница утверждала, что 3,7 тысячи рублей в месяц хватает для удовлетворения минимальных потребностей. Соколова также отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково".

После этих слов министр труда была уволена, а Бондаренко в конце октября начал свою "макаронную диету", чтобы проверить слова Соколовой. Результаты эксперимента оказались ожидаемыми.

— Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя, — приводит слова Бондаренко РИА "Новости".

Ранее Лайф писал о промежуточных итогах "макаронной диеты". Депутат рассказал, что за две недели похудел на шесть килограммов, и выступил с предложением увеличить потребительскую корзину до 10 тысяч рублей.