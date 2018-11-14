Сидящий на "макаронной диете" депутат подвёл промежуточные итоги эксперимента

Он призвал коллег последовать его примеру и попробовать прожить на 3,5 тысячи в месяц, чтобы на себе почувствовать последствия решений, которые они принимают для граждан.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, собиравшийся в качестве эксперимента месяц питаться на 3,5 тысячи рублей, подвёл первые итоги своей "диеты". Бондаренко считает, что размер потребительской корзины и прожиточного минимума необходимо существенно увеличить, и с такой инициативой он собирается обратиться в Госдуму и правительство.

— Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей. Однако это не касается Москвы, потому что в Москве должны быть объективно другие условия, — цитирует депутата агентство городских новостей "Москва".

Он считает, что 10 тысяч — это тот минимум, на который россияне смогут позволить себе качественные продукты — "настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты".

Напомним, Бондаренко решил прожить месяц на 3,5 тысячи рублей после спора с саратовским министром Натальей Соколовой. Депутат питается в основном крупами и овощами. За две недели эксперимента он похудел почти на шесть килограммов. При этом специалисты считают, что подобная "диета" может спровоцировать различные проблемы со здоровьем.