Италия выступила за создание независимой европейской армии

В правительстве Италии поддерживают идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании единой европейской армии.
— Италия поддерживает проект европейской армии, поскольку считает приоритетом обеспечение безопасности Европы, — передаёт ТАСС со ссылкой на собственный источник в правительстве страны.
Напомним, в начале месяца французский лидер Эмманюэль Макрон предложил создать европейскую армию, которая не будет зависеть от США. Американский лидер Дональд Трамп назвал эту идею "очень оскорбительной".
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