Италия выступила за создание независимой европейской армии

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Италия выступила за создание независимой европейской армии

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Фото: © Pixabay/juliacasado1

В правительстве Италии поддерживают идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании единой европейской армии.

— Италия поддерживает проект европейской армии, поскольку считает приоритетом обеспечение безопасности Европы, — передаёт ТАСС со ссылкой на собственный источник в правительстве страны.

Напомним, в начале месяца французский лидер Эмманюэль Макрон предложил создать европейскую армию, которая не будет зависеть от США. Американский лидер Дональд Трамп назвал эту идею "очень оскорбительной".

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