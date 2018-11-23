Визит к Санта-Клаусу переносится. В Лапландии пожаловались на отсутствие снега

Ситуация на севере Финляндии озадачила туроператоров: в резиденции Санта-Клауса, успевшей стать популярной сезонной достопримечательностью, до сих пор нет снега. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в регионе зарегистрирован рекордно высокий уровень тепла для этого времени года.

Ежегодно тысячи семей приезжают в Рованиеми с детьми, надеясь навестить деревню Санта-Клауса, которая находится недалеко от Полярного круга. К разочарованию многих, в этом году высока вероятность , что навестить главного зимнего волшебника не удастся: несколько туроператоров перенесли даты поездок и экскурсий, пообещав вернуть стоимость билетов в том случае, если ситуация не изменится.

Также из-за ситуации с климатом операторам пришлось отменить экскурсию в отель, который должны были построить изо льда в 200 километрах от Северного полярного круга.

Синоптики Финского метеорологического института полагают, что чудо всё ещё может случиться и в течение ближайших дней в этих местах появится снег.

Обычно снег не покидает Лапландию около 175 дней в году, к концу ноября в регионе выпадает около 20–30 сантиметров снега.

Ранее Лайф писал, что из-за отсутствия снега в Финляндии страдают и медведи, у которых не получается впасть в спячку.