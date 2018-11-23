Эво Моралес обвинил Трампа в двойных стандартах из-за отношения к мигрантам

Президент Боливии Эво Моралес отметил, что желание американского лидера Дональда Трампа не пустить в США караван мигрантов является ярким примером двойных стандартов.

— Трамп использует двойные стандарты, желая "любви, понимания и радости" своему народу в День благодарения и в то же время приказывая своим военным применять оружие против каравана мигрантов из Центральной Америки, — написал Моралес в Twitter.

Президент Боливии также отметил, что Трамп "превратил так называемую американскую мечту в кошмар для всего мира".

Ранее Лайф писал о том, что глава Белого дома разрешил военным стрелять в мигрантов, пытающихся попасть в США через мексиканскую границу.