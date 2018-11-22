Трамп разрешил военным расстреливать мигрантов на границе с Мексикой

Американский лидер Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой при необходимости стрелять на поражение. Об этом сообщает агентство Reuters.
— Надеюсь, им не придётся этого делать. У меня нет выбора, потому что они имеют дело с жестокими людьми, — сказал Трамп.
Ранее издание Military Times сообщило, что американским военным, размещённым на границе США с Мексикой, разрешили открывать огонь по прибывшим туда мигрантам из Гондураса.
Позднее эту информацию подтвердил глава Пентагона Джеймс Мэттис, отметив, что право стрелять на поражение военным дают в исключительных случаях.
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