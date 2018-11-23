В Доминикане исчез вертолёт с пятью туристами

В Доминикане пропали пятеро туристов и один пилот на борту вертолёта Eurocopter. Об этом сообщает местная газета Listin Diario.
Связь с вертолётом, который вылетел из города Рио-Сан-Хуан в провинции Мария-Тринидад-Санчес, пропала в четверг около 18:00 (01:00 пятницы мск). Какой национальности были туристы, пока не сообщается.
Для поиска воздушного судна задействовали поисково-спасательный план "Пеликан".
Напомним, следователи СК России осмотрели в сирийской провинции Латакия места крушения российского бомбардировщика Олега Пешкова и вертолёта спасательной группы.
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