В Доминикане исчез вертолёт с пятью туристами

Для поиска воздушного судна был задействован поисково-спасательный план "Пеликан".

В Доминикане пропали пятеро туристов и один пилот на борту вертолёта Eurocopter. Об этом сообщает местная газета Listin Diario.

Связь с вертолётом, который вылетел из города Рио-Сан-Хуан в провинции Мария-Тринидад-Санчес, пропала в четверг около 18:00 (01:00 пятницы мск). Какой национальности были туристы, пока не сообщается.

Для поиска воздушного судна задействовали поисково-спасательный план "Пеликан".

Напомним, следователи СК России осмотрели в сирийской провинции Латакия места крушения российского бомбардировщика Олега Пешкова и вертолёта спасательной группы.