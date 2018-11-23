"Ничего экстраординарного". Песков прокомментировал учения ФСО в Кремле

Он напомнил, что Кремль — это резиденция президента, режимный объект и учения там — это нормально.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что появление вертолётов над Кремлём накануне связано с учениями. Он заверил, что в ходе них не было ничего экстраординарного.

— Я могу подтвердить, что были учения, ничего экстраординарного. Ведь Кремль — это резиденция президента. Хоть большая часть открыта для публики, но это режимный объект и учения — это нормально, — сказал Песков.

Вместе с тем он оказался не готов подтвердить информацию о том, что это был первый этап учений и будет ещё второй.

— Надо у ФСО спрашивать, — сказал Песков. — Но, что за стадии, я не знаю.

Напомним, накануне появилось видео с двумя вертолётами над Кремлём. В ФСО сначала отказались от комментариев, а затем сообщили, что это были учения.