Путин проведёт в Крыму совещание с кабмином и Администрацией Президента

По словам Пескова, глава государства намерен задержаться в Ялте после заседания президиума Госсовета.

Президент РФ Владимир Путин после заседания президиума Госсовета по исполнению майского указа с главами регионов в Крыму встретится с членами кабмина и руководством администрации главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Президент наверняка задержится здесь, проведёт здесь целую серию встреч с членами правительства, с вице-премьерами и с руководством Администрации Президента, — рассказал журналистам Песков.

По словам представителя Кремля, "после подобных мероприятий они все собираются вместе, традиционно совещаются".

Напомним, президент РФ подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" после инаугурации 7 мая 2018 года. Главы регионов отчитаются Путину о выполнении поставленных в нём задач на заседании президиума Госсовета. Оно будет впервые проходить в новом формате.