"Очень красивый". Путину понравился крымский курорт "Мрия"

Российский лидер в сопровождении Грефа проехался по комплексу на электрокаре и осмотрел расположенные на его территории объекты.

Президент РФ Владимир Путин остался доволен курортным комплексом "Мрия" в Ялте и рассчитывает, что на его территории скоро появится виноградник. Об этом глава государства сказал на заседании президиума Госсовета.

— [Греф] показал сейчас объект — хороший объект, очень красивый. Я поздравляю Сбербанк, хорошая работа, — начал совещание Путин.

Российский лидер поблагодарил главу Сбербанка Германа Грефа "за хорошую площадку для работы". Он отметил, что в скором времени на территории гостиничного комплекса появится виноградник.

Как писал Лайф, перед началом президиума Путин в сопровождении Грефа проехался по комплексу "Мрия" на электрокаре. Президент РФ осмотрел находящиеся на его территории объекты, в том числе детский парк "Гринвуд" и японский сад.