Еле ноги унёс. На Ставрополье наградили продавщицу, изгнавшую грабителя шваброй

Смелая женщина не испугалась даже пистолета, который сразу навёл на неё горе-налётчик.

В Минеральных Водах полиция наградила продавщицу, которая смогла шваброй прогнать вооружённого грабителя из магазина. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

— Начальник отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу Юрий Вышегородцев вручил отважной гражданке благодарственное письмо и букет цветов. Он поблагодарил Елену Моисееву за смелость и решительность от лица всех сотрудников полиции, — отметили в полиции.

На записи видно, как злоумышленник в маске врывается в магазин и угрожает продавщице пистолетом. Женщина нападает на него со шваброй. Нападавшему едва удалось скрыться, он от волнения даже не сразу смог открыть дверь. Вскоре его вместе с подельником задержала полиция. У злоумышленников изъяли маски и пневматический пистолет.

Подозреваемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору".

Ранее в Красноярском крае 10-летняя каратистка отбилась от преступника, который пытался её изнасиловать.