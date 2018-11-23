Обвиняемый в хищениях экс-глава ЦСКА назвал себя жертвой оговора

Михаилу Барышеву грозит от восьми до 15 лет лишения свободы по предъявленному ему обвинению.

Бывший глава ЦСКА и экс-начальник Управления Минобороны РФ по работе с личным составом Михаил Барышев назвал себя жертвой оговора. Он не согласен с предъявленным ему обвинением в хищении и взятках.

— Я стал жертвой оговора, я не нуждался в каких-то дополнительных финансовых средствах, — пояснил он.

Добавим, Барышеву грозит до 15 лет лишения свободы по предъявленному ему обвинению. Следователи просили арестовать его до 21 января 2019 года.

Ранее Лайф писал, что экс-глава ЦСКА полковник Барышев задержан у себя дома в Москве.