Прошла психологическую отметку. Нефть упала в цене ниже $60

Нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE сегодня упала в цене ниже 60 долларов США за баррель — до 59,8 доллара. В последний раз топливо столько стоило только в октябре 2017 года.
Психологическую отметку топливо прошло в результате стремительного падения. Предыдущее "достижение" в 61 доллар за баррель отмечалось всего несколько часов назад.
Падение в цене только за сегодня для этой марки нефти составляет 4,2%.
Цена на нефть начала снижение в первой половине октября этого года. С тех пор топливо подешевело уже почти на 30%.
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