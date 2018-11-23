Прошла психологическую отметку. Нефть упала в цене ниже $60

Удешевление топлива началось в первой половине октября. С тех пор чёрное золото рухнуло в цене уже почти на треть.

Нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE сегодня упала в цене ниже 60 долларов США за баррель — до 59,8 доллара. В последний раз топливо столько стоило только в октябре 2017 года.

Психологическую отметку топливо прошло в результате стремительного падения. Предыдущее "достижение" в 61 доллар за баррель отмечалось всего несколько часов назад.

Падение в цене только за сегодня для этой марки нефти составляет 4,2%.

Цена на нефть начала снижение в первой половине октября этого года. С тех пор топливо подешевело уже почти на 30%.