Лавров назвал "вымышленным предлогом" ситуацию вокруг Азовского моря

Как отметил глава МИД РФ, если в адрес нашей страны никаких жалоб нет, то Украина захватывала российские суда и удерживала их экипажи.

С апреля текущего года в адрес России не было ни одной жалобы от судов или капитанов, которые подвергались проверке со стороны РФ. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.

Лавров также подчеркнул, что европейские коллеги не сообщали в своих выступлениях о каких-либо тревогах "по этому достаточно вымышленному поводу".

— В то время, когда украинская сторона абсолютно противоправно, в нарушение всего и вся захватывала российские суда, удерживала их экипажи, объявляла о стремлении продать с молотка сами суда, — подчеркнул Лавров.

Напомним, в марте этого года украинская погранслужба задержала, а затем арестовала рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море, обвинив в нарушении морских границ. 15 ноября стало известно, что в портах Бердянска и Мариуполя было задержано 15 российских и иностранных судов за заход в порты Крыма. Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает "конкретные меры" в связи с ситуацией в Азовском море. На её слова отреагировал Лавров.