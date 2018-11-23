"Всем привет!" Дети встретили Путина в ялтинском лагере как рок-звезду — видео

Президент России Владимир Путин вызвал шквал оваций у маленьких воспитанников ялтинского лагеря. Ребята заметили главу государства, который осматривал крымский курорт "Мрия", и не смогли сдержать эмоции. Кадры опубликовал LIFE SHOT.

Дети встретили президента как рок-звезду — сначала радостно скандировали "Путин", а затем дружно поприветствовали главу государства. Президент остановился, ответил: "Всем привет" — и спросил ребят, нравится ли им лагерь. Выслушав положительные возгласы детей, Владимир Путин с ними попрощался.

Ранее президент РФ признался, что остался доволен курортным комплексом "Мрия" в Ялте. Путин осмотрел "Гринвуд" и японский сад и рассказал, что в скором времени на территории комплекса появится виноградник.