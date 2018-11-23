Кремль не принял протест Украины по поводу поездки Путина в Крым

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Кремль не принял протест Украины по поводу поездки Путина в Крым

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов 

Кремль не принимает протест Киева по поводу очередной поездки президента России Владимира Путина в Крым на заседание президиума Госсовета. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Этот протест мы не принимаем, — цитирует его ТАСС.

Ранее МИД Украины заявил, что поездка Путина на полуостров является "грубым нарушением" суверенитета и территориальной целостности Незалежной.

Напомним, Крым стал субъектом РФ после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% жителей РК и 95,6% севастопольцев проголосовали за воссоединение с Россией. Киев до сих пор не признаёт результаты референдума и считает республику своей, но временно оккупированной территорией.

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