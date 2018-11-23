Anonymous нашла связь Браудера и соратника Навального с разведкой Британии

Хакеры слили в Сеть документы, в которых говорится о людях, которым Лондон платит за ведение гибридной войны с Москвой.

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела России и ряда других стран. Об этом пишет РИА "Новости".

Из документов следует, что спецслужбы и МИД Британии платят некоторым известным людям и СМИ за ведение гибридной войны с РФ и противодействие "российской пропаганде". Среди получателей денег — журналисты, учёные, военные и политики.

В их числе оказался Владимир Ашурков — сторонник Алексея Навального, бизнесмен и бывший исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией, а также осуждённый за госизмену отечественный и британский учёный Игорь Сутягин. Кроме того, в слитых хакерами документах содержатся имена основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и Энн Эпплбаум — американо-британской журналистки, писательницы, автора книги о ГУЛАГе.

Ранее Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о создании преступного сообщества против финансиста и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.