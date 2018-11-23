Мадридский "Реал" отрицает, что Рамос нарушал антидопинговое законодательство

Пресс-служба "Реала" опубликовала официальное заявление относительно информации Football Leaks о том, что защитник Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов в 2017 году.

В первой же строчке заявления утверждается, что Рамос не нарушал антидопинговые правила.

— Во-вторых, УЕФА запросил определённые сведения и сразу же закрыл дело, как принято в таких ситуациях, после проведённых тестов экспертами WADA и самого УЕФА, — говорится в сообщении.

В "Реале" отмечают также, что не намерены более комментировать ситуацию вокруг информации Football Leaks, поскольку считают предоставленные отчёты несущественными.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что допинг-проба лидера сборной Испании и "Реала" Серхио Рамоса после финального матча Лиги чемпионов в сезоне 2016/17 дала положительный результат.