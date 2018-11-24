Премьер Испании грозит наложить вето на Брексит из-за вопроса по Гибралтару

Премьер-министр Испании Педро Санчес публично предупредил, что может "наложить вето на Брексит". Воскресный саммит в Брюсселе, одобряющий выход Великобритании из ЕС, может быть отменён, если Великобритания не договорится с Испанией по поводу Гибралтара. Об этом сообщает The Independent.

По словам Санчеса, соглашения между ЕС и Великобританией не должны применяться к Гибралтару и их нужно решать только на двусторонней основе между Испанией и Великобританией.

Тереза ​​Мэй отвергла эту идею и заявила, что план по Брексит должен применяться ко "всей семье Соединённого Королевства", куда Мэй включила британскую заморскую территорию Гибралтар.

— После моего разговора с Терезой Мэй наши позиции остаются не согласованными. Моё правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если никаких изменений не будет, мы наложим вето на Брексит. Если соглашения не будет, саммит в Брюсселе, скорее всего, не состоится, — заявил испанский премьер во время своего визита на Кубу.

Ранее Лайф рассказывал, что специалисты по военному планированию Великобритании готовят чрезвычайный план действий в случае выхода страны из Евросоюза без соглашения по Брекситу.