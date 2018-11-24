Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при Франции

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место, откатав короткую программу в парном катании на шестом этапе Гран-при в Гренобле. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, пара показала результат 68,83 балла. С небольшим отрывом за ней следует дуэт из КНДР Ём Тхэ Ок и Ким Чу Сик с результатом 67,18 балла. На третьем месте идут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре с показателем 65,24 балла.

Отмечается, что для пары россиян нынешний сезон — дебютный в соревнованиях на взрослом уровне, до этого они выступали среди юниоров, став серебряными призёрами чемпионата мира — 2017 и бронзовыми призёрами финала юниорского Гран-при.

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