Колобков заявил о намерении привлечь к спорту более 55% россиян

По его словам, поможет в этом комплекс "Готов к труду и обороне", к которому присоединились уже около 10 миллионов граждан.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что к 2024 году нужно добиться вовлечения к занятиям спортом 55% населения страны. Об этом он сказал во Владивостоке, куда прибыл с рабочим визитом.

— К 2024 году мы должны добиться массового вовлечения граждан. Более 55% граждан должны заниматься спортом, — отметили министр.

Министерство рассматривает ГТО как главный проект для вовлечения граждан к активным занятиям спортом. По словам Колобкова, за последние годы к этому комплексу присоединились около 10 миллионов россиян.

Министр пообещал, что и сам сдаст нормы ГТО, причём каждое упражнение запишут на видео.