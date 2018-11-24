Колобков заявил о намерении привлечь к спорту более 55% россиян

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что к 2024 году нужно добиться вовлечения к занятиям спортом 55% населения страны. Об этом он сказал во Владивостоке, куда прибыл с рабочим визитом.
— К 2024 году мы должны добиться массового вовлечения граждан. Более 55% граждан должны заниматься спортом, — отметили министр.
Министерство рассматривает ГТО как главный проект для вовлечения граждан к активным занятиям спортом. По словам Колобкова, за последние годы к этому комплексу присоединились около 10 миллионов россиян.
Министр пообещал, что и сам сдаст нормы ГТО, причём каждое упражнение запишут на видео.
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