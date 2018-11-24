В "Википедии" фото Трампа заменили на изображение пениса

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В "Википедии" фото Трампа заменили на изображение пениса

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Президент США Днальд Трамп. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пользователи смартфонов уже сообщали о том, что голосовой помощник Siri показывал такую же картинку.

В англоязычной статье в "Википедии" о президенте США Дональде Трампе его фотографию заменили изображением пениса. Об этом сообщает издание Newsweek.

Администраторы онлайн-энциклопедии пытались вернуть фото американского лидера на место, поэтому изображение то появлялось, то пропадало.

<p>Фото: Reddit</p>

Как рассказала представитель "Википедии", сотрудникам пришлось начать борьбу против хакера. Его аккаунты в итоге были заблокированы.

— Если вандализм возобновится, мы продлим блокировку правок на странице, — заявили представители ресурса.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что голосовой помощник Siri выводит изображение пениса при запросе на английском языке о возрасте Трампа.

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