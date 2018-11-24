Семь полицейских во Франции ранены участниками движения "жёлтые жилеты"

Демонстранты напали на полицейский патруль, перевернули и подожгли их автомобиль.

Семь сотрудников полиции на севере Франции были ранены в результате нападения участников протестного движения "жёлтые жилеты". Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошёл ночью в субботу в департаменте Па-де-Кале. Группа демонстрантов напала на полицейский патруль в коммуне Энен-Бомон, перевернула и подожгла их автомобиль. В результате семеро полицейских получили лёгкие ранения.

Ранее уже сообщалось, что во время этой акции протеста против повышения роста цен на бензин погиб один человек и несколько получили ранения.