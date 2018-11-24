Лавров ответил главе Генштаба Британии, сравнившему Россию и ИГИЛ

Министр назвал офицера неоригинальным: похожее высказывание допустил Барак Обама во время своего президентства. Тогда политик сравнил РФ с лихорадкой Эбола.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление главы Генштаба ВС Британии генерала Марка Карлтон-Смита о том, что Россия представляет большую угрозу, чем "Аль-Каида"* и ИГИЛ*.

— Этот господин не оригинален, потому что уже подобное высказывание допустил в своё время президент Обама на Генассамблее ООН, а следующей угрозой была лихорадка Эбола. Ну, с Эболой справились при нашей, кстати сказать, активной помощи, а вот с ИГИЛ пока ещё не до конца разобрались, — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции.

Лавров добавил, что Москва не может никому запретить "проявлять свои интеллектуальные способности".

Ранее Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет большую угрозу для его страны, чем террористические группировки "Аль-Каида" и ИГИЛ. По словам британского генерала, Москва "приступила к систематическим попыткам изучать и использовать уязвимости Запада".

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.