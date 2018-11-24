Во Владивостоке арестовали белух и касаток

Выловлены они были согласно выданным разрешениям, но оказались не достигшими зрелости.

В Приморском крае суд наложил арест на 90 белух и 11 косаток, которых обнаружили в бухте Средняя недалеко от Находки. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, они были выловлены с июля по сентябрь на основании выданных разрешений. Однако косатки оказались краснокнижного подвида, а белухи — не достигшими половой зрелости. 13 из них имеют возраст младше 1 года.

Следком возбудил уголовное дело за незаконный вылов этих животных.

Арест предполагает запрет на действия с животными, в частности, на перевозку и продажу. Сейчас все выловленные животные находятся в бухте.

Ранее учёные сообщили о возвращении спустя 300 лет краснокнижных моржей в Белое море.