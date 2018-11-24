Президент Латвии поддержал продление антироссийских санкций

Вейонис также отметил, что Рига поддерживает позицию ЕС о непризнании выборов в ДНР и ЛНР.

Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что Россия не делает шагов по деэскалации конфликта в Донбассе, поэтому санкции против неё должны быть продлены до выполнения минских соглашений. Это мнение политик высказал на брифинге по итогам встречи с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.

Вейонис подчеркнул, что Рига решительно осуждает "агрессию" Москвы в Донбассе и бездействие по урегулированию конфликта в регионе. По его словам, "блокада Азовского моря является доказательством российской последовательной деструктивной региональной политики". Как отметил Вейонис, Латвия поддерживает позицию ЕС о непризнании выборов в Донбассе и референдума в Крыму.

— Санкции, которые были наложены на Россию, должны продолжаться до момента, когда полностью будут выполнены минские договорённости, — заявил президент Латвии.

Пётр Порошенко поблагодарил коллегу за поддержку в вопросе санкций и выборов в Донбассе. Он также наградил латвийского президента орденом Ярослава Мудрого I степени. Порошенко и Вейонис сообщили, что планируют завтра, 25 ноября, посетить Донбасс.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте украинская погранслужба задержала, а затем арестовала крымское рыболовецкое судно "Норд", обвинив в нарушении морских границ. 15 ноября стало известно, что в портах Бердянска и Мариуполя было задержано ещё 15 российских и иностранных судов за заход в порты Крыма. Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает "конкретные меры" в связи с ситуацией в Азовском море.