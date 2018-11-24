В результате авиаудара коалиции США в Сирии погибло 20 мирных жителей

Читайте также

В результате авиаудара коалиции США в Сирии погибло 20 мирных жителей

12

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибло 20 мирных жителей. В числе жертв атаки — девять детей и восемь женщин. Об этом информирует SANA.

По данным агентства, авиация союзников разбомбила район Эс-Сук в городе Хаджин.

Самолёты возглавляемой США коалиции уже неоднократно атаковали этот населённый пункт. 23 ноября при аналогичном авиаударе в сирийском Хаджине погибли 11 мирных жителей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×