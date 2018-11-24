В результате авиаудара коалиции США в Сирии погибло 20 мирных жителей

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибло 20 мирных жителей. В числе жертв атаки — девять детей и восемь женщин. Об этом информирует SANA.
По данным агентства, авиация союзников разбомбила район Эс-Сук в городе Хаджин.
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) 24 ноября 2018 г.
مصادر أهلية: طيران #التحالف_الدولي يقصف منطقة #السوق في مدينة #هجين بريف دير الزور الشرقي ماتسبب باستشهاد /٢٠/ مدنيا بينهم ٩ أطفال و ٨ نساء
Самолёты возглавляемой США коалиции уже неоднократно атаковали этот населённый пункт. 23 ноября при аналогичном авиаударе в сирийском Хаджине погибли 11 мирных жителей.
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