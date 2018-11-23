СМИ: 11 человек погибли при авиаударах коалиции США в Сирии

В результате серии авиаударов международной коалиции во главе с США в Сирии погибли 11 мирных жителей, передаёт сирийское агентство SANA.

— 11 мирных жителей стали жертвами бомбёжки международной коалиции во главе с США в населённом пункте Аль-Шаафа в юго-восточном пригороде Дейр-эз-Зор, — сообщает агентство, добавляя, что бомбёжка не прекращается.

Менее недели назад из-за авиаударов международной коалиции по сирийскому населённому пункту Ба-Каан погибли не менее 40 человек. А по сведениям местных СМИ, по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор коалиция атаковала снарядами с белым фосфором.