Правитель Дубая оплатил счета, чтобы умершую россиянку вывезли на родину

Дочь скончавшейся не могла покинуть страну, так как ей не хватало денег на то, чтобы покрыть расходы.

Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил счёт в 230 тысяч долларов за лечение в эмиратской больнице россиянки Натальи Поповой, которую в итоге не удалось спасти. Об этом сообщает RT Arabic.

57-летняя жительница Тамбова отдыхала в ОАЭ со своей дочерью Анастасией и внучками. 29 октября ей стало плохо и её госпитализировали. Врачи диагностировали расслоение аорты. После операции у неё отказали почки, она провела в коме три недели, после чего скончалась.

Без оплаты счёта в 15 млн рублей родным не позволяли забрать её тело на родину, им уже собирались помочь власти Тамбова.