Туск рекомендовал саммиту ЕС одобрить соглашение по Брекситу

Завтра состоится рабочая сессия 27 лидеров стран для одобрения соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Глава Евросовета Дональд Туск опубликовал рекомендации к саммиту ЕС, в которых просит одобрить соглашение по Брекситу. Об этом сообщается на сайте ЕС.

В письме Туска говорится, что встреча 27 лидеров стран ЕС начнётся 25 ноября в 09:30 (11:30 мск) с обмена мнениями с президентом Европарламента Антонио Таяни.

После неё состоится рабочая сессия 27 стран ЕС без Великобритании, цель которой — решить судьбу соглашения о её выходе из союза.

Напомним, Испания сегодня согласилась снять вето с соглашения по Брекситу, чем перевела его на следующий этап.