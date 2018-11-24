Туск рекомендовал саммиту ЕС одобрить соглашение по Брекситу

Глава Евросовета Дональд Туск опубликовал рекомендации к саммиту ЕС, в которых просит одобрить соглашение по Брекситу. Об этом сообщается на сайте ЕС.
В письме Туска говорится, что встреча 27 лидеров стран ЕС начнётся 25 ноября в 09:30 (11:30 мск) с обмена мнениями с президентом Европарламента Антонио Таяни.
После неё состоится рабочая сессия 27 стран ЕС без Великобритании, цель которой — решить судьбу соглашения о её выходе из союза.
Напомним, Испания сегодня согласилась снять вето с соглашения по Брекситу, чем перевела его на следующий этап.
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