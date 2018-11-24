Туск рекомендовал саммиту ЕС одобрить соглашение по Брекситу

Читайте также

Туск рекомендовал саммиту ЕС одобрить соглашение по Брекситу

9

Дональд Туск. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Завтра состоится рабочая сессия 27 лидеров стран для одобрения соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Глава Евросовета Дональд Туск опубликовал рекомендации к саммиту ЕС, в которых просит одобрить соглашение по Брекситу. Об этом сообщается на сайте ЕС.

В письме Туска говорится, что встреча 27 лидеров стран ЕС начнётся 25 ноября в 09:30 (11:30 мск) с обмена мнениями с президентом Европарламента Антонио Таяни.

После неё состоится рабочая сессия 27 стран ЕС без Великобритании, цель которой — решить судьбу соглашения о её выходе из союза.

Напомним, Испания сегодня согласилась снять вето с соглашения по Брекситу, чем перевела его на следующий этап.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×