Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за наркотики

Девушку задержали в отделении почты, когда она пыталась получить посылку из Германии, в которой содержалось около 700 граммов экстази.

Во вьетнамском городе Хошимине суд приговорил 26-летнюю россиянку Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает издание VnExpress.

— Я признаю свою ответственность за контрабанду наркотиков, но я была введена в заблуждение и обманута, — сказала Николаенко.

Девушку задержали в отделении почты в январе 2018 года, когда она пыталась получить посылку из Германии, в которой содержалось около 700 граммов экстази.

Как отмечается, посылку отправили на имя Николая, который попросил Николаенко забрать упаковку с почты и положить её возле мусорной корзины неподалёку от местного ресторана.

Как ранее писал Лайф, в мае 2018 года во Вьетнаме россиянку Марию Дапирку приговорили к пожизненному сроку за ввоз кокаина.