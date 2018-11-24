Порошенко выразил надежду, что автокефалию "оформят" в ближайшее время

Президент Украины Пётр Порошенко ожидает, что автокефалия (независимость) Украинской православной церкви будет оформлена в ближайшее время. Об этом он сказал во время мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв голодомора.
— Ожидаем, что в ближайшее время юридически и канонически будет оформлена автокефалия, — сказал Порошенко.
Также он вновь заверил, что "решение об автокефалии принято".
Ранее в УПЦ назвали Порошенко гонителем церкви, заметив за ним грех ненависти.
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