Порошенко выразил надежду, что автокефалию "оформят" в ближайшее время

Украинский лидер при этом в очередной раз заверил, что само решение по этому поводу уже якобы принято.

Президент Украины Пётр Порошенко ожидает, что автокефалия (независимость) Украинской православной церкви будет оформлена в ближайшее время. Об этом он сказал во время мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв голодомора.

— Ожидаем, что в ближайшее время юридически и канонически будет оформлена автокефалия, — сказал Порошенко.

Также он вновь заверил, что "решение об автокефалии принято".

Ранее в УПЦ назвали Порошенко гонителем церкви, заметив за ним грех ненависти.