Зима уже точно близко. В Москве ожидается значительное похолодание

Днём температура может упасть до минус десяти градусов, а ночью — до минус четырнадцати.

Гидрометцентр России сообщил, что во вторник, 27 ноября, в Москве ожидается похолодание. Температура воздуха будет опускаться значительно ниже нормы.

Ещё в ночь на понедельник столбики будут показывать минус 4–6 градусов, а днём — от 0 до минус 2 градусов. Затем, по словам синоптиков, придёт ощутимое похолодание и температурный режим в конце ноября будет больше соответствовать второй половине января.

Так, уже в ночь на вторник, 27 ноября, ночью будет 7–9 градусов мороза, днём — минус 2–4, а в ночь на среду — минус 7–12, днём — 3–8 градусов ниже нуля.

Отмечается, что последние два дня месяца к утру температура воздуха на улице будет опускаться до минус 9–14 градусов, днём — порядка 5–10 градусов мороза.

Кроме этого, несмотря на переменную облачность, ожидается небольшое количество осадков. Впрочем, по словам синоптиков, ноябрь 2018 года и вовсе может войти в десятку самых сухих месяцев за всё время метеонаблюдений в Москве. С начала месяца выпало лишь 13 мм осадков при норме 58 мм.

Возможно, нынешние выходные — отличный шанс сходить на каток, если вы не любите мороз, но любите кататься. Тем более что в Москве уже стартовал зимний сезон!