Глава МИД Чехии назвал Россию угрозой для Евросоюза

Томаш Петршичек опасается "распространения дезинформации и различных гибридных угроз".

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию "угрозой" для своей страны и других членов Европейского союза. Об этом сообщает Radio Praha.

Он заявил, что Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз", но реальных аргументов, подтверждающих "опасность", не привёл.

Министр отметил, что Чехия должна более эффективно противостоять подобным "угрозам" и не "сидеть сложа руки".

Напомним, в Чехии букет премьер-министра у мемориала выбросили в мусорное ведро.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня ответил главе Генштаба Британии, сравнившему Россию и ИГИЛ по уровню угрозы. Министр отметил, что Москва не может никому запретить "проявлять свои интеллектуальные способности".