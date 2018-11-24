Более 100 тысяч человек участвовали в субботних протестах во Франции

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Более 100 тысяч человек участвовали в субботних протестах во Франции

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Фото: © Twitter/BFMTV‏

Более 106 тысяч человек в течение субботы, 24 ноября, приняли участие в протестах против повышения цен на топливо во Франции. Такие данные привёл глава МВД Кристоф Кастанер. Он уточнил, что такое число людей вышло на улицы "в разгар событий в середине дня".

— Это значительно меньше, чем в предыдущую субботу, когда число участников приближалось к 244 тысячам. Всего было проведено во Франции 1619 акций. Задержано и помещено под стражу 130 человек, — отметил министр.

Он добавил, что пострадавших в этот раз было меньше, несмотря на некоторое ужесточение действий протестующих.

Напомним, 17 ноября по всей Франции начались масштабные протесты, получившие название "Жёлтые жилеты" в цвет светоотражающей накидки, которая является обязательным атрибутом водителей в стране. Ранее президент страны Эмманюэль Макрон осудил насилие в ходе протестов.

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