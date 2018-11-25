Российские военные химики прибыли в Алеппо, пострадавший от обстрелов боевиков

Они работают с пострадавшими и ведут мониторинг обстановки в районе применения террористами отравляющих веществ.

Российские военные химики со спецоборудованием прибыли в сирийский Алеппо, который ранее боевики обстреляли снарядами с отравляющими веществами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— По предварительным данным, подтверждённым, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, начинены хлором, — цитирует Конашенкова РИА "Новости".

По его словам, российская сторона уже обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы затем обвинить в применении химоружия правительственные войска.

— Совершенно очевидно, что "Белые каски" напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и, в частности, в Идлибской зоне деэскалации, — отметил генерал.

Напомним, ранее СМИ Сирии сообщили об обстрелах жилых районов Алеппо. Отмечалось, что боевики использовали для этого снаряды с хлором. Власти заявляли о 50 пострадавших. В ответ подразделения сирийской армии нанесли серьёзный удар по позициям террористов.