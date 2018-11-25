В МО РФ уточнили число пострадавших при обстреле Алеппо боевиками

В сирийском Алеппо в результате обстрелов боевиков пострадало 46 человек, среди них есть дети. Уточняющие данные привёл официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации российского Центра по примирению, вечером 24 ноября боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли северо-западные кварталы Алеппо. Огонь вёлся из 120-миллиметровых миномётов боеприпасами, предположительно, содержащими хлор.

— В результате обстрела 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города Алеппо, где им оказана медицинская помощь, — цитирует Конашенкова ТАСС.

Напомним, ранее СМИ Сирии сообщили об обстрелах жилых районов Алеппо. Отмечалось, что боевики использовали для этого снаряды с хлором. Власти заявляли о 50 пострадавших. В ответ подразделения сирийской армии нанесли серьёзный удар по позициям террористов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на место для помощи пострадавшим и мониторинга обстановки прибыли российские военные химики.