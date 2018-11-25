Врачи оказали помощь 73 жителям обстрелянного боевиками Алеппо

В результате обстрела боевиками сирийского города Алеппо за медицинской помощью в больницы обратились 73 человека, в том числе четверо детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врача приёмного отделения больницы города Шервана Шехо.

По его словам, все, кто обратился за помощью, жаловались на затруднённое дыхание и резь в глазах. Такие симптомы наиболее характерны для "газовой аллергии", отмечает врач.

Один из очевидцев обстрела, Ахмет Мухаммед, сообщил журналистам, что первые признаки отравления почувствовались не сразу — его брату стало трудно дышать спустя два часа, и его увезли на скорой.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что мины, которыми стреляли по городу, были начинены отравляющими веществами, предположительно, хлором.