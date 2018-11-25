Народный артист России Сергей Безруков назвал имя новорождённого сына. На своей странице в "Инстаграме" он сообщил, что мальчика назвали Степаном в честь прадедушки.
Актёр рассказал, что малыш появился на свет в Москве, а роды супруги Безрукова — режиссёра Анны Матисон — прошли удачно, сама она чувствует себя хорошо.
— Вес — 3630, — уточнил артист. — Рост — 53 см!
Напомним, Безруков и Матисон поженились в 2016 году. У пары уже есть двухлетняя дочь Мария. Как писал Лайф, накануне актёр сообщил, что у него родился сын.
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