Три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ

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Три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ

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В настоящий момент украинские военные корабли направляются к Керченскому проливу.

Три корабля ВМС Украины пересекли границу России, сообщает погрануправление ФСБ в Крыму. Отмечается, что суда вошли в территориальные воды сегодня около семи часов утра.

— Пересекли государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации, — говорится в сообщении.

<p>Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым</p>

Отмечается, что в настоящий момент украинские военные корабли направляются к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов.

Напомним, в сентябре два украинских судна прошли вдоль крымских берегов, в том числе в исключительной экономической зоне России. Они сопровождались судами береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. Как писал Лайф, глава Крыма Сергей Аксёнов назвал корабли Украины корытами.

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